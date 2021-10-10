Карпин: Словения как минимум не слабее Словакии. По моей вине силы Словакии мы видели

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил силу сборной Словении накануне матча квалификации ЧМ-2022.

«Нет больших отличий между Словенией и Словакией. Различия в том, что у Словакии сильные игроки в опорной зоне, у Словении — чуть больше на флангах. Нас ждёт наисложнейшая игра, наисложнейший соперник. К тому же играем на выезде. Словения как минимум не слабее Словакии. А силы Словакии по моей вине мы видели», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 11 октября 2021 года, состоится матч Словения — Россия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.