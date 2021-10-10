Иан Райт: Рашфорд и Стерлинг изменили отношение к темнокожим игрокам
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Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт рассказал о том, как форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг повлияли на изменение отношения к темнокожим футболистам.
«В моё время, если тебя оскорбляли на расовой почве, тебе приходилось разбираться с этим самостоятельно, но сейчас такого не может быть.
Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг повлияли на то, как люди пишут о чернокожих игроках. У них есть такая сила для этого.
Они не только великолепные футболисты, они те, кто активно участвуют в социальной жизни. У них есть огромные платформы, на которых они что-то говорят, люди прислушиваются к ним. Это происходит в наши дни», — цитирует Райта Sky Sports.
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