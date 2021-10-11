Бэйл: я лучший в «Реале» по игре в гольф, без сомнений. Куртуа не так хорош

32-летний валлийский форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл оценил свои способности в гольфе и назвал этот вид спорта гораздо более интеллектуальным, чем футбол.

«Среди игроков «Реала» по игре в гольф – я лучший, без сомнений. Второй, кто увлекается гольфом – это Тибо Куртуа, но он не лучше меня.

Когда есть возможность, поблизости часто проходит турнир по гольфу, я прихожу посмотреть его. Это потрясающая атмосфера, болельщики, хорошая погода и, вдобавок ко всему, честно говоря, эти ребята играют очень хорошо.

Невероятно, насколько хорошо они играют в условиях давления, в котором находятся. Футбол сильно отличается от этого, потому что в нём также ощущается прессинг со стороны общественности, но также есть и рефери, с которым нужно иметь дело. Думаю, дело в том, что гольф — гораздо более интеллектуальная игра, я чувствую здесь большее давление. чем перед 80 тыс. зрителей», — приводит слова Бэйла BeSoccer со ссылкой на эфир Movistar.