«Реал» считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч» после победы Франции в Лиге наций
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«Реал» отреагировал на победу национальной команды Франции в финальном матче Лиги наций со сборной Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился победой французов со счётом 2:1. За сборную Франции забивали Карим Бензема и Килиан Мбаппе.
«Поздравления сборной Франции и всем футбольным фанатам во Франции за выдающийся титул Лиги наций и поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема, Золотой мяч», — написано в «твиттере» «Реала».
В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).
Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.
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