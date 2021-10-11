«Реал» считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч» после победы Франции в Лиге наций

«Реал» отреагировал на победу национальной команды Франции в финальном матче Лиги наций со сборной Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился победой французов со счётом 2:1. За сборную Франции забивали Карим Бензема и Килиан Мбаппе.

«Поздравления сборной Франции и всем футбольным фанатам во Франции за выдающийся титул Лиги наций и поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема, Золотой мяч», — написано в «твиттере» «Реала».

В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).

Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.