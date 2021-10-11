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Каррагер поддержал Куртуа, раскритиковавшего УЕФА за матч за 3-е место Лиги наций

Каррагер поддержал Куртуа, раскритиковавшего УЕФА за матч за 3-е место Лиги наций
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Бывший защитник сборной Англии, а ныне эксперт Джейми Каррагер согласился с эмоциональной речью голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа. Ранее Куртуа раскритиковал УЕФА за проведение матча за 3-е место в Лиге наций. Бельгийский вратарь заявил, что матч проводился исключительно ради денег. Также Куртуа отметил, что нынешний график слишком плотный.

«Отличное интервью Куртуа. Всё, что он говорит, верно. Особенно про матч за 3-е место. Это абсолютно пустая трата времени», — написал Каррагер в своём «твиттере».

10 октября в Турине на стадионе «Альянц» прошёл матч за 3-е место Лиги наций. Встречались сборные Италии и Бельгии. Матч завершился победой итальянцев со счётом 2:1. В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1.

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