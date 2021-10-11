Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси назвал вратаря сборной Аргентины одним из лучших голкиперов мира

Месси назвал вратаря сборной Аргентины одним из лучших голкиперов мира
Комментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре вратаря команды Эмилиано Мартинеса. В ночь на 11 октября мск сборная Аргентины в матче квалификации ЧМ-2022 разгромила Уругвай со счётом 3:0. Месси высоко оценил игру вратаря.

«Мартинес — фундаментальный игрок. Когда он должен проявить себя, он всегда это делает. Он — один из лучших вратарей мира», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте встречи звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, для которого этот забитый мяч стал юбилейным – 80-м в футболке национальной сборной. Уже спустя шесть минут Аргентина удвоила преимущество благодаря голу атакующего полузащитника Родриго Де Пауля. Точку в этой игре поставил забитый мяч Лаутаро Мартинеса на 64-й минуте встречи.

Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).

Новость по теме
Голы Месси, Де Пауля и Мартинеса принесли Аргентине победу над Уругваем в отборе к ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021