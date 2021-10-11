Месси назвал вратаря сборной Аргентины одним из лучших голкиперов мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре вратаря команды Эмилиано Мартинеса. В ночь на 11 октября мск сборная Аргентины в матче квалификации ЧМ-2022 разгромила Уругвай со счётом 3:0. Месси высоко оценил игру вратаря.

«Мартинес — фундаментальный игрок. Когда он должен проявить себя, он всегда это делает. Он — один из лучших вратарей мира», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте встречи звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, для которого этот забитый мяч стал юбилейным – 80-м в футболке национальной сборной. Уже спустя шесть минут Аргентина удвоила преимущество благодаря голу атакующего полузащитника Родриго Де Пауля. Точку в этой игре поставил забитый мяч Лаутаро Мартинеса на 64-й минуте встречи.

Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).