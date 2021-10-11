Месси назвал вратаря сборной Аргентины одним из лучших голкиперов мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре вратаря команды Эмилиано Мартинеса. В ночь на 11 октября мск сборная Аргентины в матче квалификации ЧМ-2022 разгромила Уругвай со счётом 3:0. Месси высоко оценил игру вратаря.
«Мартинес — фундаментальный игрок. Когда он должен проявить себя, он всегда это делает. Он — один из лучших вратарей мира», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.
Счёт в матче был открыт на 38-й минуте встречи звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, для которого этот забитый мяч стал юбилейным – 80-м в футболке национальной сборной. Уже спустя шесть минут Аргентина удвоила преимущество благодаря голу атакующего полузащитника Родриго Де Пауля. Точку в этой игре поставил забитый мяч Лаутаро Мартинеса на 64-й минуте встречи.
Таким образом, Аргентина, набрав 22 очка в 10 турах, сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице группы. Уругвай (16) располагается на четвёртом месте. Лидер группы – Бразилия (28).
- 11 октября 2021
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41