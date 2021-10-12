Дюков: сегодня сборная России больше играла в футбол. Ребята и сами получали удовольствие
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал победу сборной России в матче 8-го тура квалификации ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
«Ничья Хорватии – хорошая новость. Порадовало, что сегодня мы больше играли в футбол. Со Словакией порадовал результат, а сегодня – больше футбол. В концовке пришлось понервничать, отменённый гол я видел не очень хорошо. Это решение судьи порадовало.
Команду Карпина отличают бойцовские качества во всех пяти матчах, иногда результат брали на зубах. Но ребята сегодня и сами получали удовольствие от этого футбола. Конечно, ещё не всё получается, но видны изменения – и это радует», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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