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Булыкин: сборная избавилась от «Дзюбазависимости», смогла дважды победить без него

Булыкин: сборная избавилась от «Дзюбазависимости», смогла дважды победить без него
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре национальной команды в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Можно сказать, что избавились от «Дзюбазависимости», смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто всё-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы. Мы ещё не нашли свою игру и мы ещё не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», — цитирует Булыкина «РБК Спорт».

После победы над Словенией сборная России вышла в лидеры отборочной группы H, набрав 19 очков. Следующий матч квалификации к чемпионату мира Россия проведёт с Кипром. Игра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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