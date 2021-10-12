Геркус: задача по выходу на ЧМ для сборной упростилась, но ничьи на заказ — не наш конёк

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия (1:2).

«Сборная вчера приятно порадовала. Молодцы! Не без фарта (удача становится частью нашего стиля), но намного лучше, чем в прошлой игре. Выделю Миранчука и Фомина — на мой взгляд, ключевых игроков вчерашнего вечера: организовали игру в центре поля, первыми вступали в отбор, отбирали и выдавали под удар, сами создавали моменты у штрафной соперника. Ну и защитники наши порадовали на стандартах. Изумил своим хладнокровием Джикия. В общем, молодцы.



Задача по выходу слегка упростилась: теперь с Хорватией вместо победы по заказу нужна всего лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ — не наш конёк, но кто знает, может, мы и сейчас получим нужный результат? Болеем!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.