Возле дома Руни может быть возведён загон для 200 овец. Ранее из-за них переехал Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни столкнулся с необычной проблемой. Рядом с его домом в Чешире стоимостью в $ 27 млн может быть построен загон для 200 овец, сообщает The Sun.

Местная ферма запросила у властей разрешение на начало строительства, чтобы содержать овец в загоне в зимние месяцы.

В сентябре форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его семья были вынуждены сменить место жительства в Англии, так как им не давал спать шум от овец.

Уэйн Руни с 2004 по 2017 год защищал цвета «красных дьяволов». В составе манкунианцев форвард стал пятикратным победителем английской Премьер-лиги. В 2008 году Уэйн выиграл Лигу чемпионов.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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