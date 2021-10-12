Возле дома Руни может быть возведён загон для 200 овец. Ранее из-за них переехал Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни столкнулся с необычной проблемой. Рядом с его домом в Чешире стоимостью в $ 27 млн может быть построен загон для 200 овец, сообщает The Sun.
Местная ферма запросила у властей разрешение на начало строительства, чтобы содержать овец в загоне в зимние месяцы.
В сентябре форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его семья были вынуждены сменить место жительства в Англии, так как им не давал спать шум от овец.
Уэйн Руни с 2004 по 2017 год защищал цвета «красных дьяволов». В составе манкунианцев форвард стал пятикратным победителем английской Премьер-лиги. В 2008 году Уэйн выиграл Лигу чемпионов.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 12 октября 2021
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:38
-
10:25
-
10:11
-
09:52
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:27
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
07:45
-
07:02
-
06:47