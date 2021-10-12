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Магомед-Шапи Сулейманов опроверг слухи о своём нежелании возвращаться в Россию

Магомед-Шапи Сулейманов опроверг слухи о своём нежелании возвращаться в Россию
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который на правах аренды выступает в составе турецкого «Гиресунспора», опроверг информацию о своём нежелании возвращаться в Россию. Ранее некоторые СМИ писали, что Сулейманов комфортно чувствует себя в Турции и намерен взять вектор на европейское продолжение карьеры.

Сулейманов в «сториз» своего «инстаграма» прикрепил скриншот данной новости и написал: «Ложь».

Напомним, в сентябре Сулейманов перешёл из «Краснодара» в «Гиресунспор» на правах аренды. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых отличился 4 раза.

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