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Станислав Крицюк рассказал о деталях перехода в «Зенит»

Станислав Крицюк рассказал о деталях перехода в «Зенит»
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Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк раскрыл детали перехода в санкт-петербургский клуб и объяснил, почему принял этот вызов.

«Всё быстро получилось. Было в один день два звонка. Во время первого мне сообщили о заинтересованности, а потом вечером поговорили. Мне обрисовали ситуацию, я уточнил важные для себя моменты. Я сообщил, что тоже заинтересован в сотрудничестве, но до конца не знал, правильно это или нет. Были переживания, потому что прошлый карьерный опыт в России сложился не совсем так, как я хотел. Но я решил, что нужно обосноваться где-то с семьёй. Тут всплыл этот вариант, который дал возможность реализовать эти мысли, а также дал множество других преимуществ.

Переход в «Зенит» — это вызов, в Португалии мне было комфортно. В «Зените» я принял новый вызов, он волнительный, потому что тебе никто ничего не обещает, больше амбиций и ответственности. Это заставляет становиться лучше, соответствовать уровню», — сказал Крицюк в интервью клубной пресс-службе.

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