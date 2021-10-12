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Хавбек «Ростова» Фольмер: «Спартак» — часть моей жизни. Если позовут — вернусь

Хавбек «Ростова» Фольмер: «Спартак» — часть моей жизни. Если позовут — вернусь
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Полузащитник «Ростова» и молодёжной сборной России Кирилл Фольмер оценил гипотетическую перспективу возвращения в московский «Спартак». Игрок является выходцем академии красно-белых. Также он успел поиграть в составе «Спартака-2».

«Хочется вернуться в «Спартак»? Не знаю, как всё сложится. Те восемь лет — неотъемлемая часть моей жизни. Я благодарен «Спартаку», люблю его всем сердцем. Если позовут обратно, то готов», — приводит слова Фольмера Sport24.

Напомним, ранее Фольмер рассказал о впечатлениях от совместной работы в «Ростове» с Валерием Карпиным, который ныне возглавляет сборную России. По словам Кирилла, наставник часто называет футболистов «корягами и другими словами», но делает это не со зла, а в шутку.

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