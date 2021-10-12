Жиру рассказал, что нужно «Арсеналу», чтобы вернуться в топ-4 клубов АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала», а ныне игрок «Милана» Оливье Жиру рассказал, что нужно «канонирам», чтобы вернуться в четвёрку лучших клубов английской Премьер-лиги.



«Думаю, у Артеты есть время, чтобы вернуть «Арсенал» в четвёрку сильнейших клубов лиги. Но иногда проблема состоит в том, что огромную роль в успехах играют деньги.



«Челси» после победы в Лиге чемпионов потратил более € 90 млн на Ромелу Лукаку, чтобы усилить линию нападения. Это всё после того, как они потратили много денег за год до этого.



Деньги играют огромную роль, но в том-то и дело, что «Арсенал», наверное, не вкладывает столько, сколько его соперники», — цитирует Жиру Talksport.



Французский нападающий выступал за «канониров» с 2012 по 2018 год. За это время он провёл 253 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил 105 мячей и отдал 41 результативную передачу.

Новость по теме Оливье Жиру: мне было тяжело уходить из «Челси»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.