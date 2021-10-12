Оливье Жиру: мне было тяжело уходить из «Челси»

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру оценил период своих выступлений в лондонском «Челси».

«Я провёл в этом клубе три с половиной сезона. Период карьеры в «Арсенале» получился замечательным, но в «Челси» всё получилось ещё лучше, потому что я выиграл крупные титулы. Мне было эмоционально тяжело уходить из «Монпелье» и «Арсенала», но ещё тяжелее было в «Челси». Я не играл три месяца, это означало, что мне нужно было уйти и принять новый вызов.

Я был расстроен отсутствием игровой практики, потому что перед этим внёс большой вклад в наш успех в Лиге чемпионов, став лучшим бомбардиром команды. Но я доволен нашими достижениями в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов. Я забил немало важных голов. Мне было тяжело уходить из «Челси» и покидать Премьер-лигу, но я понимал, что это лучшее решение», — цитирует Жиру talkSPORT.

Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. Он провёл 119 встреч за синих во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Летом 2021 года француз перешёл в «Милан».

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