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Сборная Дании выиграла все восемь матчей отбора ЧМ — 2022 с общим счётом 27:0

Сборная Дании выиграла все восемь матчей отбора ЧМ — 2022 с общим счётом 27:0
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Сборная Дании, которая сегодня досрочно пробилась на чемпионат мира 2022 года в Катаре, показала в отборочном турнире более чем впечатляющие результаты. Подопечные Каспера Юльманна выиграли все восемь матчей группы F с общим счётом 27:0.

Скандинавская команда поочерёдно обыграла Израиль (2:0 и 5:0), Молдову (8:0 и 4:0), Австрию (4:0 и 1:0), Фарерские острова (1:0) и Шотландию (2:0). В оставшихся двух матчах команде Юльманна предстоят ответные поединки с Фарерами и Шотландией.

Стоит отметить, что Дания стала лишь второй сборной, которой удалось досрочно отобраться на чемпионат мира в Катаре. Ранее это сделала Германия. Также на Мундиале сыграет Катар — на правах страны-организатора соревнований.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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