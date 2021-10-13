«Слово даёшь, на мужика?» Карпин рассказал о разговоре со Смоловым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение о том, как относится к тому, что футболист не готов приезжать в национальную команду, если ему не будет гарантироваться роль основного игрока.

«У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде Смолову перед первым вызовом: «Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю». Он сказал, что повзрослел, что всё понимает. Спросил его: «Слово даёшь, на мужика?» – «Да, Георгиевич, вопросов нет», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

Напомним, Фёдор Смолов не вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. В список национальной команды попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»). После окончания турнира экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не вызвал Смолова из-за опасений в том, что он не справится с ролью запасного.