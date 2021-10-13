Ургант пошутил о победе сборной России в матче со Словенией

Ведущий Иван Ургант высказался о победе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией (2:1).
«Сборная России по футболу обыграла сборную Словении в отборочном матче ЧМ-2022. Слово-то какое — «Обыграла». Знаете, что радостно? Хорошая была игра. Сколько раз побеждали в неинтересных матчах? А тут красивая игра, красивые голы. Вспомните гол, который забил Джикия. Через себя — раз! Наконец-то нашим футболистам показали, как играют наши «пляжники».
После матча Джикия сказал, что его основной задачей было попасть по мячу. И в этом заключается революционный подход Валерия Карпина — попасть по мячу. Это довольно высокая планка. Это не даёт тебе какого-то второго варианта — попадай по мячу. Ведь долгие годы в сборной России была совершенно другая задача — просто удержать трусы на бёдрах.
Сборная после матча отблагодарила тренера Валерия Карпина. Как можно отблагодарить человека, у которого есть всё? Исполнить ему песню. Строчку «Я буду тебе самой верной» не все ребята хором спели. Давайте прислушаемся к просьбе Валерия и не будем никуда это выкладывать.
Кстати, относительно того, насколько важно не выкладывать видео. Тренер сборной Словении заявил, что команда России стала сильнее без Артёма Дзюбы. Все же понимают, что отсутствие Дзюбы — это спортивная хитрость. Словенцы готовились играть против Артёма и не успели поменять схему игры. Они играли против Дзюбы, несмотря на то что того не было на поле», — сказал Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант».
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