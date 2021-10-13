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Эдин Джеко: сборная Украины превосходила Боснию и Герцеговину до своего гола

Эдин Джеко: сборная Украины превосходила Боснию и Герцеговину до своего гола
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Нападающий «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Украины (1:1).

«Это был хороший матч для зрителей. Нам пришлось непросто. Думаю, соперник превосходил нас до своего гола, а потом доминировали мы. Мы также создали несколько моментов и смогли сравнять счёт. Это хороший результат. Ребята здорово бились, всё в наших руках. Нам ещё предстоит поработать в этом отборе», — приводит слова Джеко пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Лидером группы D остаётся сборная Франции, которая набрала 12 очков в шести матчах. Второе место удерживает Украина, имеющая 9 очков по итогам семи матчей. В одном очке от украинской команды располагается Финляндия, сыгравшая на матч меньше. Босния и Герцеговина имеет 7 очков, однако также провела всего шесть матчей.

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