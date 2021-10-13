Возвращение Магуайра после травмы затягивается. Капитан «МЮ» может пропустить ещё 4 игры

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы и рискует пропустить более чем изначально анонсированные три недели. Как сообщает Sky Sports, Уле-Гуннар Сульшер, вероятно, не сможет рассчитывать на британца как минимум до конца октября.
Изначальные сроки восстановления Магуайра составляли три недели, а значит, уже к матчу с «Ливерпулем» 24 числа он должен был быть в строю. Теперь же Гарри рискует пропустить не только игру с мерсисайдским клубом, но и встречи с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Тоттенхэмом» в АПЛ.
Напомним, во время международной паузы травму получил ещё один ключевой игрок обороны «МЮ» Рафаэль Варан.
Англичанин получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», из-за чего был заменён на 66-й минуте встречи.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Магуайр принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. Защитник также сыграл в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).
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