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Возвращение Магуайра после травмы затягивается. Капитан «МЮ» может пропустить ещё 4 игры

Возвращение Магуайра после травмы затягивается. Капитан «МЮ» может пропустить ещё 4 игры
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы и рискует пропустить более чем изначально анонсированные три недели. Как сообщает Sky Sports, Уле-Гуннар Сульшер, вероятно, не сможет рассчитывать на британца как минимум до конца октября.

Изначальные сроки восстановления Магуайра составляли три недели, а значит, уже к матчу с «Ливерпулем» 24 числа он должен был быть в строю. Теперь же Гарри рискует пропустить не только игру с мерсисайдским клубом, но и встречи с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Тоттенхэмом» в АПЛ.

Напомним, во время международной паузы травму получил ещё один ключевой игрок обороны «МЮ» Рафаэль Варан.

Англичанин получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», из-за чего был заменён на 66-й минуте встречи.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Магуайр принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. Защитник также сыграл в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

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