Фоден близок к подписанию шестилетнего контракта с «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ведёт переговоры с «горожанами» о заключении нового контракта. Как сообщает Goal, итогом переговоров должно стать шестилетнее соглашение с игроком сборной Англии.



Нынешний контракт Фодена с «Голубой луной» действует до лета 2024 года, однако руководство клуба готово отблагодарить футболиста за его прогресс уже сейчас. 21-летний игрок готов к переговорам и не рассматривает отъезд из Манчестера.



Фил пропустил начало текущего сезона, однако, вернувшись после травмы, сумел забить два гола и отдать две результативные передачи в шести матчах за «Ман Сити». В сезоне-2020/2021 Фоден провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.