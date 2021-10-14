Экс-судья Васильев: накинулись на Казарцева, а вспоминают меня. Хватит поливать моё имя!

Судья Станислав Васильев призвал перестать упоминать его имя в судейских скандалах.

«С момента моего отстранения прошло полгода. Мне непонятно, почему моё имя продолжают поливать грязью. Накинулись на Казарцева, а вспоминают меня. Я вижу, что пишут про судей хейтеры из отряда диванных войск. Ребята, успокойтесь уже! Ну что за безобразие? Как вам не стыдно, а?!



Мне не нужно понимание, сочувствие. Просто не нужно настолько порочить моё имя. Перемывать кости – низко, врать про взятки – ещё хуже. Даже Хачатурянц говорил про какие-то сигналы. Всё это происходит в одностороннем порядке. Это просто слова, никаких доказательств.



Я закончил с судейской карьерой. Не прошусь обратно. У меня другая жизнь. Да, скучаю по судейству, смотрю футбол. Я знаю – могу судить не хуже тех, кто работает сейчас. Но я перестроился, у меня теперь другая работа. Поэтому хватит поливать меня грязью», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.