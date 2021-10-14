Давид Алаба может пропустить матч Лиги чемпионов с «Шахтёром» из-за травмы

Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба получил травму в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Дании (0:1).
По информации AS, австрийский футболист из-за повреждения колена может пропустить встречу группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром». Матч еврокубка состоится 19 октября на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Напомним, Алаба перешёл в мадридский «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.
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