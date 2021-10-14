Почеттино: «Челси» — фаворит нынешней Лиги чемпионов, а «ПСЖ» — конкурент

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и оценил роль парижан в борьбе за главный клубный трофей.

«Для «Пари Сен-Жермен» победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязательством. Футболист не может играть по обязательствам, он должен играть из желания и мечты о победе.

Фаворит на победу в нынешнем розыгрыше — «Челси», они ведь действующие обладатели престижного еврокубка. «ПСЖ» — кандидат, конкурент.

«Челси» существенно усилился в летнее трансферное окно? Да, они вложили много денег, возможно, больше, чем мы», — приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, в финале прошлой Лиги чемпионов «Челси» минимально переиграл «Манчестер Сити» (1:0).