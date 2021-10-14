Почеттино: «Челси» — фаворит нынешней Лиги чемпионов, а «ПСЖ» — конкурент
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и оценил роль парижан в борьбе за главный клубный трофей.
«Для «Пари Сен-Жермен» победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязательством. Футболист не может играть по обязательствам, он должен играть из желания и мечты о победе.
Фаворит на победу в нынешнем розыгрыше — «Челси», они ведь действующие обладатели престижного еврокубка. «ПСЖ» — кандидат, конкурент.
«Челси» существенно усилился в летнее трансферное окно? Да, они вложили много денег, возможно, больше, чем мы», — приводит слова Почеттино Marca.
Напомним, в финале прошлой Лиги чемпионов «Челси» минимально переиграл «Манчестер Сити» (1:0).
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