Переговоры «Барселоны» и Роберто о продлении контракта сорвались. Игрок покинет клуб летом
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Испанский защитник Серхи Роберто покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Переговоры сторон о пролонгации сотрудничества окончательно зашли в тупик, информирует Onda Cero.
Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба связалось с агентами защитников Жорди Альбы и Серхи Роберто, а также полузащитника Серхио Бускетса с просьбой сократить оклады, однако получило отказ. Зарплата Бускетса составляет € 16 млн в год, Альбы — € 13 млн, а Роберто — € 10,5 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры испанец принял участие в шести матчах «Барселоны», забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Серхи Роберто с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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