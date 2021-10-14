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Травмированный голкипер «Милана» Меньян пропустит 10 недель. Ранее сообщалось о месяце

Травмированный голкипер «Милана» Меньян пропустит 10 недель. Ранее сообщалось о месяце
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Голкипер «Милана» Мик Меньян выбыл на 10 недель. Ранее сообщалось о том, что полная процедура восстановления французского футболиста займёт месяц.

26-летний голкипер испытывал боль в левом запястье и уже перенёс операцию на левом запястье в связи с повреждением сухожилия. Из-за проблем с сосудами к кости вратаря был прикреплен транспедикулярный винт.

В результате этого срок восстановления французского вратаря «Милана» увеличился.

Напомним, Мик Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой голкипера был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.

16 октября в рамках 8-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Верону» у себя дома на «Сан-Сиро».

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