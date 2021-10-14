Травмированный голкипер «Милана» Меньян пропустит 10 недель. Ранее сообщалось о месяце
Поделиться
Голкипер «Милана» Мик Меньян выбыл на 10 недель. Ранее сообщалось о том, что полная процедура восстановления французского футболиста займёт месяц.
26-летний голкипер испытывал боль в левом запястье и уже перенёс операцию на левом запястье в связи с повреждением сухожилия. Из-за проблем с сосудами к кости вратаря был прикреплен транспедикулярный винт.
В результате этого срок восстановления французского вратаря «Милана» увеличился.
Напомним, Мик Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой голкипера был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.
16 октября в рамках 8-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Верону» у себя дома на «Сан-Сиро».
Новость по теме«Милан» потерял основного голкипера Меньяна из-за травмы
Комментарии
- 14 октября 2021
-
19:43
-
19:32
-
19:31
-
19:11
-
19:04
-
18:51
-
18:51
-
18:41
-
18:41
-
18:36
-
18:29
-
18:19
-
18:19
-
18:01
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:29
-
17:16
-
16:55
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:55
-
15:46
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
15:01
-
14:49
-
14:47
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:56
Партнерский контент