Давид Алаба избежал серьезной травмы, он сможет сыграть в матче с «Шахтёром»

Защитник «Реала» Давид Алаба избежал серьёзной травмы. У австрийца диагностировали лёгкий ушиб колена, сообщает Marca.

Таким образом, Алаба сможет принять участие в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром», который состоится 19 октября. Алаба получил травму в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Дании (0:1).



Избежал серьёзной травмы и бразильский защитник Эдер Милитао. Он получил повреждение в матче квалификации ЧМ-2022 с Колумбией (0:0).



С командой без ограничений на тренировке работал полузащитник Эдуарду Камавинга. А участие полузащитника Марко Асенсио в матче с «Шахтёром» пока находится под вопросом. Его состояние будет оценено перед вылетом в Киев.

Алаба перешёл в мадридский «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года.