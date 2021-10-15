Клаудиньо: помимо «Зенита», у меня были варианты с «РБ Лейпциг», «Ромой» и «Аяксом»

Полузащитник «Зенита», бразилец Клаудиньо рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры, кроме клуба из Санкт-Петербурга.

«У меня появились предложения и вызов в сборную на Олимпиаду. Я сказал агенту и родителям, чтобы они разбирались, а я сфокусировался на сборной. Они знали, что я хочу играть в Европе, в Лиге чемпионов. С Санкт-Петербургом всё совпало. Я об этом узнал только после финала Олимпиады и тут же «Зенит» объявил. Я был счастлив. Особенный день для меня.

Какие были варианты, помимо «Зенита»? Из того, что я знаю – немецкий «Ред Булл». А ещё был вариант с «Ромой» и «Аяксом».

Малком мне очень помог, зазывал меня. Рассказывал, что в «Зените» структура не просто хорошая, а на другом уровне. Говорил, что отличный подбор футболистов. Мне хотелось прийти в коллектив с правильной атмосферой, а не где споры. Малком предупредил насчёт морозов, но объяснил, что это касается только тренировок и матчей, а в помещениях тепло.

В Бразилии все знают «Зенит». Команду, которая постоянно забирает титул и выступает в Лиге чемпионов. Ну и потому что за клуб играли такие бразильцы, как Халк», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом этого года, подписав с клубом контракт до 2026 года.