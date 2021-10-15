Главный тренер сборной Аргентины: играть 3 матча подряд в Южной Америке – утомительно

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своей команды над Перу со счётом 1:0 в матче отборочного турнира к ЧМ-2022.

Единственный гол на 43-й минуте забил Лаутаро Мартинес. На 65-й минуте перуанец Йошимар Йотун не сумел реализовать пенальти.

«Это была очень важная игра, поэтому напряжение присутствовало. Не думаю, что мы довольны результатом. Но сборная Перу играла хорошо, это очень сложный соперник. Помимо пенальти, думаю, мы контролировали игру. Сегодня мы чувствовали себя немного уставшими. Играть три матча подряд в Южной Америке — это утомительно. Но мы набрали очки — это то, чего мы и хотели», — цитирует Скалони пресс-служба сборной Аргентины в «Твиттере».

Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Команда ещё не проигрывала в нынешнем отборе ЧМ-2022. От лидирующей сборной Бразилии команда отстает на шесть очков. В ноябре Аргентине предстоит провести два матча отборочного этапа ЧМ-2022. 11 ноября команда сыграет с Уругваем, а 16 ноября встретится с Бразилией.