Маркизио: был бы рад, если бы Дибала продлил контракт с «Ювентусом»

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о контракте нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
«Я был бы рад, если бы он продлил контракт. Есть только несколько игроков такого класса, даже если Пауло может делать больше. Он чередовал выдающиеся отрезки с сезонами, в которых он мог бы сделать больше. Он должен быть более последовательным, и он это знает», — цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport.
27-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти играх за туринцев в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
«Ювентус» в семи матчах набрал 11 очков, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (18). Также команда выступает в Лиге чемпионов. После двух туров итальянский клуб возглавляет группу Н с шестью очками.
- 15 октября 2021
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