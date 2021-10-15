Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркизио: был бы рад, если бы Дибала продлил контракт с «Ювентусом»

Маркизио: был бы рад, если бы Дибала продлил контракт с «Ювентусом»
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о контракте нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

«Я был бы рад, если бы он продлил контракт. Есть только несколько игроков такого класса, даже если Пауло может делать больше. Он чередовал выдающиеся отрезки с сезонами, в которых он мог бы сделать больше. Он должен быть более последовательным, и он это знает», — цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport.

27-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти играх за туринцев в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Ювентус» в семи матчах набрал 11 очков, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (18). Также команда выступает в Лиге чемпионов. После двух туров итальянский клуб возглавляет группу Н с шестью очками.

Новость по теме
Переговоры между «Ювентусом» и Дибалой о продлении контракта находятся на завершающей фазе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021