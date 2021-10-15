«Ты уверен, что это кофе?» Давид де Хеа отреагировал на фото Роналду в нижнем белье

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал фото одноклубника, португальского форварда Криштиану Роналду. 36-летний нападающий сфотографировался в нижнем белье и с чашкой в руке, написав: «Самое необходимое с утра: кофе и мотивация».

«Ты уверен, что это кофе?» — написал де Хеа в комментарии к посту Роналду.

На минувшей неделе Криштиану был признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге. В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий провёл четыре матча и забил три гола. Давид де Хеа сыграл в семи встречах и пропустил шесть голов.

Завтра, 16 октября, «Манчестер Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Лестер Сити».

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