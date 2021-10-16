Дани Алвес предложил свои услуги «Барселоне»

Бразильский полузащитник Дани Алвес связался с руководством «Барселоны» и сообщил, что готов вернуться в состав клуба с 1 января 2022 года, сообщает As со ссылкой на Esport3. По информации источника, футболист готов на минимальную зарплату, чтобы пополнить сине-гранатовых.



Напомним, после Олимпийских игр в Токио Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает ему выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды, пока не получит обещанные деньги. В августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», согласно которому зарплата Алвеса составляла $ 280 тыс. в месяц. Контракт бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.



В сентябре бразильский защитник сообщил, что не перейдёт ни в один из клубов до конца 2021 года.

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