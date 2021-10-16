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Бензема: с юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Приятно оказаться в списке

Бензема: с юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Приятно оказаться в списке
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33-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями от попадания в список претендентов на «Золотой мяч».

«С юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Это награда для лучших игроков мира, так что приятно оказаться в списке. Если посмотреть на фамилии, то можно почувствовать удовлетворение от того, что ты среди них. Приз всегда был моей целью.

Да, можно сказать, что я недалёк от победы. Я многое сделал за последние годы и продолжаю играть на высоком уровне. Во время матчей я не думаю о «Золотом мяче». Я думаю о том, чтобы помочь команде победить, показав классное представление.

«Золотой мяч» – результат этого, потому что он больше завязан на индивидуальных достижениях. Но самое главное — это успехи команды», – цитирует Бензема ESPN.

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