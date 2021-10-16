Дани Алвес – об уходе Месси и Неймара из «Барселоны»: клуб потерял больше, чем игроков

Бывший защитник «Барселона» Дани Алвес высказался об уходе нападающих Лионеля Месси и Неймара из каталонского клуба.

«Не хочу много говорить об этом, но «Барса» потеряла намного больше, чем просто игроков. Это абсурд. Нужно было приложить все усилия, чтобы удержать их в клубе.



Во многих случаях речь идёт не только о футбольных аспектах, но и об уважении за то, что они дали клубу. Людям нужно чувствовать себя любимыми. Когда этого нет, они начинают задаваться вопросами», — цитирует Алвеса Sport.es.

Напомним, с 2017 года Неймар выступает за французский «Пари Сен-Жермен», куда перешёл из «Барселоны» за € 222 млн. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. 10 августа 2021 года Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года.