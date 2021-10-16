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«Рубин» — «Локомотив»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека-Бека, Керк, Смолов.

Запасные: Савин, Матюнин, Живоглядов, Петухов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Зинович, Анджорин.

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