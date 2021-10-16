Ловрен — о поражении «Зенита» в Туле: нам пора просыпаться

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«Поле сегодня было слишком сухим? Думаю, было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так. Конечно, порой это имеет значение. Сегодня было ветрено, поле было сухим – но это не является оправданием нашей игре.



Почему в первом тайме у «Зенита» были хорошие моменты, но забить не удалось? Потому что на тренировках мы не слишком хорошо отрабатываем завершение атак. А если ты не делаешь этого в течение недели, когда у тебя есть время на подготовку, то как можно рассчитывать на победу? Думаю, нам пора просыпаться и начать думать о следующих играх. У нас впереди – три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее.



Единственный позитивный момент за сегодня – что я вернулся и чувствую себя хорошо. Конечно, я скучал по матчам нашей команды. Но теперь, как я уже сказал, нам нужно сконцентрироваться и лучше проявить себя в ближайших поединках.



Сегодня – трудный день для всех нас, но завтра – новый день, завтра мы должны будем мыслить уже иначе и забыть о том, что произошло. Нужно сфокусироваться на том, что нам предстоит. Как я сказал, я верю в эту команду. Если мы будем работать слаженно, у нас есть все шансы на успех», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».