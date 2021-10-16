Симонян: за поздравления уже выразил благодарность сборной, теперь дело за «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Никита Симонян поблагодарил всех за поздравления с юбилеем. Прославленному футболисту исполнилось 96 лет. Также Симонян поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». Эта встреча состоится 16 октября.

«За поздравления я уже выразил благодарность сборной. Теперь дело за «Спартаком». Ждём победы и хорошей качественной игры. Главное, чтобы сами игроки получали удовольствие. Мне ставили кардиостимулятор. Но я рвусь, как и футболистом, на поле сразу. Это моя жизнь.

Надо желать, чтобы сборная благополучно вышла на чемпионат мира. Вроде всё близко, но Хорватия очень серьёзный соперник. Не так важно, что нас устраивает ничья. Надо выходить и показывать свой футбол. Если играешь на ничью, можно проиграть. Нужно добиться результата. Карпину советов не давал, это не в моём характере. Если спросит, то помогу. Но пока он справляется.



Инфантино меня поздравил, часы подарил. Очень приятно. Чеферин тоже отправил поздравления. Это здорово», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.