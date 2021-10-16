Калиниченко: драка в матче «Динамо» — «Спартак» была прогнозируема

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился впечатлениями от первого тайма центрального матча 11-го тура РПЛ. В Москве встречаются «Спартак» и «Динамо». После первого тайма ведут бело-голубые (1:0). В концовке первого тайма на поле произошла крупная потасовка.



Она началась с того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян жёстко подкатился под защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. По итогам конфликта сразу четыре футболиста получили жёлтые карточки.



«Было мало игры. То, что подрались в конце тайма, это было прогнозируемо. Подкат Захаряна? Оранжевая карточка. Это говорит о том, что Кофрие хорошо «пощипал» Захаряна во время первого тайма. Но я вернусь к качеству игры. Оно очень страдало. Наверное, потому что игра очень нервная. Отсюда нервозность в очень простых действиях. По пальцам можно было посчитать количество затяжных комбинаций», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».