Калиниченко: драка в матче «Динамо» — «Спартак» была прогнозируема

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился впечатлениями от первого тайма центрального матча 11-го тура РПЛ. В Москве встречаются «Спартак» и «Динамо». После первого тайма ведут бело-голубые (1:0). В концовке первого тайма на поле произошла крупная потасовка.
Она началась с того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян жёстко подкатился под защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. По итогам конфликта сразу четыре футболиста получили жёлтые карточки.
«Было мало игры. То, что подрались в конце тайма, это было прогнозируемо. Подкат Захаряна? Оранжевая карточка. Это говорит о том, что Кофрие хорошо «пощипал» Захаряна во время первого тайма. Но я вернусь к качеству игры. Оно очень страдало. Наверное, потому что игра очень нервная. Отсюда нервозность в очень простых действиях. По пальцам можно было посчитать количество затяжных комбинаций», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».
- 16 октября 2021
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