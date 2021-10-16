Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калиниченко: драка в матче «Динамо» — «Спартак» была прогнозируема

Калиниченко: драка в матче «Динамо» — «Спартак» была прогнозируема
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился впечатлениями от первого тайма центрального матча 11-го тура РПЛ. В Москве встречаются «Спартак» и «Динамо». После первого тайма ведут бело-голубые (1:0). В концовке первого тайма на поле произошла крупная потасовка.

Она началась с того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян жёстко подкатился под защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. По итогам конфликта сразу четыре футболиста получили жёлтые карточки.

«Было мало игры. То, что подрались в конце тайма, это было прогнозируемо. Подкат Захаряна? Оранжевая карточка. Это говорит о том, что Кофрие хорошо «пощипал» Захаряна во время первого тайма. Но я вернусь к качеству игры. Оно очень страдало. Наверное, потому что игра очень нервная. Отсюда нервозность в очень простых действиях. По пальцам можно было посчитать количество затяжных комбинаций», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
«Спартак» — «Динамо»: футболисты устроили массовую потасовку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021