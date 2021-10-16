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Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера
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Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, сообщает The Athletic.

По сообщениям источника, 48-летний норвежский наставник имеет кредит доверия у совета директоров клуба, поэтому он не будет уволен за серию из трёх матчей без побед в английской Премьер-лиге.

Сегодня, 16 октября, «Манчестер Юнайтед» в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги уступил на выезде «Лестер Сити» со счётом 2:4. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.

После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в таблице, у команды 14 очков.

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