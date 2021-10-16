Червиченко: к «Спартаку» вернулся фарт. Но они слабее «Динамо» и «Зенита»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Отличное дерби. Очень содержательно, с интригой, с прекрасной развязкой. Тюкавин подарил шанс «Спартаку». Надо было всего лишь покатить низом, а он решил эстетски забить. Джикия и Жиго лучшие у «Спартака» — и в игре, и в драке. Они давно тянут команду.
Кофрие картины не портит. За те деньги, за которые его купили, это очень неплохая покупка. К «Спартаку» вернулся фарт, но команда объективно слабее и «Динамо», и «Зенита», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 11-го тура РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
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