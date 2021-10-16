Зелимхан Бакаев: ещё бы немного времени и, думаю, «Спартак» дожал бы «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:2. При этом «Спартак» забил два мяча в концовке, что позволило команде уйти от поражения.



«Ещё бы немного времени и, думаю, дожали бы «Динамо». Мы скорее потеряли два очка. Бывает такое, когда в начале не получалось. Это дерби, это эмоции. Была стычка и стычка. Кто-то ударил и началось. Вы будто первый раз это видите, ха-ха. В раздевалке все спокойные, думаем о «Лестере». Мы сегодня видели ее в деле с «Манчестером». Это непростая команда, мягко говоря. Надо меньше говорить и готовиться. Будет тяжело.



Я Мозесу в Неаполе ответил, что он тоже не Марадона, поэтому пусть не рассказывает. Как-то так. Я не придал этому значение. Я свой стиль не буду менять. Лучшее, что я умею — это обыгрывать. Буду этим приносить пользу. Если вижу партнера, всегда отдаю. По контракту ещё есть время, я об этом не думаю. Агенты занимаются. Думаю о клубе и сборной. Скоро важные матчи», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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