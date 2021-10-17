Шунин: потасовка в матче с «Динамо» была на руку «Спартаку». Нельзя вестись на провокации

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги московского дерби со «Спартаком» (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Потасовка в конце первого тайма? Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошёл успокаивать наших ребят, персонал, чтобы разнять всех и продолжить игру.

Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось.

Вели 2:0, 70-80 минут выглядели очень достойно, у нас были ещё моменты. Но в концовке упустили победу. Мы играем больше в атакующий футбол, не всегда хватает сил, у соперника появляются шансы. Конечно, остался осадок.

Тюкавин мог забивать третий гол и решать все вопросы? Никому из наших разнос мы не устраивали. Молодых ребят надо поддерживать. У Кости есть моменты — голы будут. У нас сплочённый, единый коллектив. Не нужно искать ошибки одного человека. Надо всем вместе спокойно разобрать матч и двигаться дальше.

Игра у нас поставлена: хорошо получается идти вперёд, атаковать. Есть качественный прессинг на половине поля соперника. Не хватило 10 минут, чтобы закончить матч победой», — приводит слова Шунина Sport24.