Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).
«На мой взгляд, провели сегодня неплохой матч, контролировали игру. Да, мы не создали много моментов, но если говорить об «Урале», то у них их практически не было. Доволен самоотдачей, характером ребят и результатом. Тяжело быть недовольным, потому что мы выиграли, большего добиться невозможно. Идеальной игры не бывает, даже если выигрывать по 10:0. Оценку обычно даём через день-два после матча, когда посмотрим техническую запись, но сегодняшней игрой, за исключением недостаточной остроты в последней трети поля, я доволен.
Разница в классе между «Уралом» и ЦСКА? Может, я не так давно тренирую, но в футбол играю очень долго. На моей памяти мы много раз в Екатеринбурге и проигрывали, и играли вничью в те времена, когда каждый год боролись за победу во всех турнирах и выигрывали.
С Зайнутдиновым ничего страшного, есть проблема с плечом, но она позволяет играть. Он провёл два матча за сборную по 90 минут, плюс к этому был долгий перелёт. Поэтому Бактиёру чуть тяжелее, чем остальным. За Эджуке говорит то, что он показывает на футбольном поле. А если говорить глобально, то со всеми футболистами у меня налажен контакт, на мой взгляд, очень хороший. А так это лучше у самих игроков спросить», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
- 17 октября 2021
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