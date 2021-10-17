«Урал»: как ещё нужно сыграть рукой, чтобы судья мог поставить пенальти?

Пресс-служба «Урала» в «Твиттере» отреагировала на неназначенный пенальти в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Как ещё нужно сыграть рукой, чтобы судья мог поставить пенальти?» — говорится в сообщении. К твиту прикреплено видео с эпизодом, в котором мяч попал в руку полузащитнику ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА одержал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом», который проходил в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 20-й минуте мяч попал в руку Бактиёру Зайнутдинову, однако арбитр решил не назначать пенальти. Единственный мяч в этой встрече был забит на 52-й минуте. Форвард ЦСКА Антон Заболотный потерял мяч перед чужой штрафной, после чего им завладел Чидера Эджуке. Нигериец пробил в касание в дальний угол. В результате голкипер «Урала» Илья Помазун не смог спасти свою команду.