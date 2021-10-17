Глушаков — о победах сборной: вся страна рада. Обида? При чём тут обида?

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу в матче 11-го тура с «Ахматом» (2:0) и победы сборной России в матче со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
«Приятно, когда команда побеждает. Я не играл, но благодарен ребятам, что они выиграли. Довольны, что немного исправили ситуацию, но мы находимся не на том месте, где должны. Победы придают уверенности клубу, игрокам. Конечно, сегодня порадуемся, но у нас уже в пятницу игра с «Динамо». Турнирная таблица не даёт никому расслабляться. Плотно снизу и сверху. Каждая победа — и ты вверху, поражение — внизу.
Микротравма? С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше. Сыграю ли с «Динамо»? Не будем загадывать. Это мышцы. Не могу туда залезть и сказать, что будет.
Понравилась ли сборная России? Команда выиграла, набрала шесть очков из шести. Вся страна рада. Обида? При чём тут обида? Стремлюсь ли в национальную команду? Стремятся многие. При чём здесь стремлюсь или не стремлюсь? Конечно, хочу играть, но есть травма», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».
- 17 октября 2021
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