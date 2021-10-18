Экс пресс-атташе «Анжи» рассказал, как кадыровские бойцы хотели запугать команду в Грозном

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о появлении кадыровских бойцов в гостинице, где жили игроки перед матчем с «Ахматом».
«Мы приехали в гостиницу, которая скорее напоминала большой дом. И перед нами решили разыграть показательное выступление. Обычно, когда мы приезжали в любой город, в гостиницах уже были разложены ключи по фамилиям. Всё делалось чётко. В Грозном же нам говорят: «Нужно подождать в фойе. Заселяться пока нельзя». Мы сначала не могли понять, в чём дело. А через несколько минут в отель заявились кадыровские бойцы в форме, с собаками. Они сказали, что сейчас будут проверять наши номера на наличие бомбы. Решили нас напугать. Обошли наши номера, проверили, и только потом мы заселились. Это явно был элемент давления на команду.
Ещё был случай со спецоперацией. Это было в Махачкале. Мы ехали в аэропорт, одновременно на дороге началась спецуха: устраняли террориста. Была перестрелка, в итоге его ликвидировали. Стрельбу в автобусе все слышали, жутко испугались, попадали на пол, кто-то начал залезать под сиденье. Автобус просто остановили на 10 минут, сказали, что дальше пока не едем. После ликвидации террориста мы поехали дальше. Звёздам потом объясняли ситуацию. Местные-то привыкшие, особо не испугались. Когда мы слышим выстрелы, то смотрим, где там и что. Типичная дагестанская суета для тех лет», — сказал Расулов в интервью «Чемпионату».
- 18 октября 2021
-
10:34
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:19
-
08:37
-
08:30
-
07:54
-
07:00
-
06:20
-
05:57
-
05:13
-
04:51
-
04:16
-
03:28
-
03:02
-
02:03
-
01:32
-
01:19
-
00:44
-
00:41
-
00:20
-
00:04
-
00:03
- 17 октября 2021
-
23:52
-
23:48
-
23:46