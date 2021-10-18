Генрих Мхитарян — о матче с «Ювентусом»: сегодня «Рома» была лучшей командой
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Армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал поражение в матче восьмого тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Естественно, мы разочарованы. Сегодня мы были лучшей командой, мы создали много возможностей для того, чтобы забить., мы могли бы сделать больше, чтобы победить, но мы улучшаемся и знаем, что сможем победить, если будем продолжать так играть», — приводит слова Мхитаряна Football Italia.
«Ювентус» в восьми матчах набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» (15) — на четвёртом месте.
В следующем туре «Рома» встретится с «Наполи». Матч состоится 24 октября.
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