«ПСЖ» рассчитывает обменять Икарди на Агуэро

«Пари Сен-Жермен» намерен заключить контракт с нападающим «Барселоны» Серхио Агуэро, сообщает El Nacional.

По информации источника, парижане готовы обменять своего форварда Мауро Икарди на аргентинского футболиста. Одной из причин возможного обмена является желание нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси видеть в команде Агуэро, с которым он поддерживает дружеские отношения. Напомним, ранее Агуэро заявил, что перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити», чтобы играть с Месси в одной команде, и был опустошён после ухода товарища в стан парижан. Также отмечается, что Икарди пока не может наладить отношения с Месси.

Агуэро дебютировал за «Барселону» в матче 9-го тура Примеры с «Валенсией» (3:1), который состоялся вчера, 17 октября. Икарди в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах и забил 3 гола.