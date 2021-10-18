Голкипер «Эвертона» приготовил шпаргалку на случай пенальти в матче с «Вест Хэмом»
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Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд подготовился к отражению возможных пенальти в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Вратарь приклеил на бутылку с водой шпаргалку, на которой отмечалось, куда чаще всего бьют с 11-метровой отметки игроки «молотобойцев». В итоге пенальти в игре не было.
Фото доступно в «твиттере» Goal.
«Эвертон» потерпел поражение на своём поле со счётом 0:1. Единственный гол на 74-й минуте встречи забил защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна.
После восьми туров «Вест Хэм» располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Эвертон» (14) – на 8-й позиции.
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