Игрок «Зенита» Мостовой сообщил, что летом мог перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что в летнее трансферное окно мог стать футболистом «Локомотива».

«Вариант с «Локомотивом» был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в «Локомотив». Мы поговорили с Сергеем Богдановичем Семаком, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У «Зенита» же много матчей — чемпионат, Лига чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше — посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать своё дело.

Переход в другую команду? Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что всё может быть», — цитирует Мостового «Российская газета».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний уроженец Омска 10 раз выходил на поле в футболке «Зенита», однако суммарно отыграл всего 207 минут — это 17-й результат в команде по количеству игрового времени.